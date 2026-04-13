В МЧС сообщили о ситуации с половодьем в Рязанской области на 13 апреля

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 14 см. Он составляет 502 см выше нулевой отметки гидрологического поста. В области ситуация с половодьем следующая: Ока в районе Касимова поднялась на 15 см (уровень — 550 см выше нулевой отметки гидрологического поста); Верда у города Скопина — +4 см (172 см); Ока в районе села Старая Рязань понизилась на 5 см (уровень — 567 см выше нулевой отметки гидрологического поста); Мокша в черте рабочего поселка Кадом опустилась на 3 см (646 см); Проня в черте населенного пункта Быково понизилась на 23 см (297 см); Ранова в районе села Троица уменьшилась на 1 см (591 см).

В ГУ МЧС по региону сообщили о ситуации с половодьем в Рязанской области на 13 апреля.

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 14 см. Он составляет 502 см выше нулевой отметки гидрологического поста.

В области ситуация с половодьем следующая:

Ока в районе Касимова поднялась на 15 см (уровень — 550 см выше нулевой отметки гидрологического поста);

Верда у города Скопина — +4 см (172 см);

Ока в районе села Старая Рязань понизилась на 5 см (уровень — 567 см выше нулевой отметки гидрологического поста);

Мокша в черте рабочего поселка Кадом опустилась на 3 см (646 см);

Проня в черте населенного пункта Быково понизилась на 23 см (297 см);

Ранова в районе села Троица уменьшилась на 1 см (591 см).

За сутки от воды освободилось 19 приусадебных участков в Рязани.

Остаются затопленными в регионе 9 низководных мостов, 8 участков автодорог, 225 приусадебных участка. Отрезано 12 населенных пунктов.

На территории Рязанской области организовано 8 лодочных переправ. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Эвакуации населения не требуется.

Напомним, 13 апреля с шести приусадебных участков в Борках сошла вода.