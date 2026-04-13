С шести приусадебных участков в Борках сошла вода
В понедельник, 13 апреля, в результате понижения уровня воды в Оке освободились шесть приусадебных участков. Отмечается, что жизнеобеспечение населения не нарушено.
Ранее говорилось, что в Борках установили деревянные мостки в местах подтопления.