Рязанец попросил установить новую крышку на канализационный колодец около школы

Местный житель отметил, что необходима срочная замена крышки, потому что рядом ходят дети. В мэрии ответили на требование рязанца. «Действительно, состояние колодца на территории Академии единоборств требует срочного вмешательства. Оперативно направили туда специалистов для осмотра», — заявили в горадминистрации. Отмечается, что работы выполнят в течение недели.

Рязанец попросил установить новую крышку на канализационный колодец, расположенный около спортивной школы «Академия единоборств» в Мервине. Комментарий опубликован под постами губернатора Павла Малкова.

