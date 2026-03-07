Рязанских водителей предупредили об открытом люке на проезжей части
Открытый люк заметили напротив дома № 21 по улице Новоселов. «Если ехать в сторону кинотеатра Октябрь. По правой полосе открыт люк», — написали в публикации.
