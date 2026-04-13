Глава Рособрнадзора: ЕГЭ в России будет начинаться не ранее 1 июня

Единый государственный экзамен в России теперь будет начинаться не ранее 1 июня. Об этом ТАСС заявил глава Рособрнадзора. По его словам, такие сроки позволят школам лучше планировать подготовку и проведение выпускных мероприятий.

Единый государственный экзамен в России теперь будет начинаться не ранее 1 июня. Об этом ТАСС заявил глава Рособрнадзора.

По его словам, такие сроки позволят школам лучше планировать подготовку и проведение выпускных мероприятий.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что в 2026 году ЕГЭ сдадут около 750 тысяч человек. Основной период экзаменов пройдет с 1 июня по 9 июля.

Среди самых популярных предметов у выпускников остаются история и профильная математика.