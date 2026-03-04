Кравцов: основной период ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля

Единый государственный экзамен в 2026 году сдадут около 750 тысяч человек. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил в ходе совещания с членами правительства, докладывая президенту Владимиру Путину, передает РИА Новости. По его словам, основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля.

Среди наиболее популярных предметов у выпускников — история и профильная математика.