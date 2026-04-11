В Рязанской области от воды освободились два моста

В субботу, 11 апреля, в Рязанской области от воды освободились два моста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В Сапожковском районе после спада уровня воды в реке Пара открыт низководный мост около деревни Ширино.

В Кораблинском районе понизилась река Ранова. Автомобильный мост вблизи села Кипчаково открыт.

Кроме того, ушла вода с одного приусадебного участка в Рязани.

Отмечается, что остаются затопленными девять низководных мостов, восемь участков автодорог, а также 244 приусадебных участка. Отрезано 12 населенных пунктов. На территории Рязанской области организовано восемь лодочных переправ.

По данным МЧС, жизнеобеспечение населения не нарушено. Эвакуации населения не требуется.

