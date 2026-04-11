Опубликованы данные о прохождении половодья в Рязанской области

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 10 см. Он составляет 530 см выше нулевой отметки гидрологического поста. По данным МЧС, ситуация в области с половодьем следующая: Ока в районе села Старая Рязань поднялась на 8 см (уровень — 581 см выше нулевой отметки гидрологического поста); Ока в районе Касимова — +16 см (517 см); Мокша в черте рабочего поселка Кадом — +2 см (649 см); Верда у Скопина — +2 см (169 см); Проня в черте населенного пункта Быково понизилась на 61 см (уровень — 269 см выше нулевой отметки гидрологического поста); Ранова в районе села Троица опустилась на 16 см (619 см).