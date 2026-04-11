В Рязанской области из реки достали труп пропавшего неделю назад мужчины

Спасатели 11 апреля выезжали на поиски 75-летнего мужчины, пропавшего на реке Гусь. На месте работали два экипажа спасателей, четыре дайвера-спасателя и два маломерных судна. В итоге обнаружили тело погибшего. Напомним, мужчина вышел на лодке на реку Гусь 4 апреля и не вернулся.

В Рязанской области из реки достали труп пропавшего неделю назад мужчины. Об этом сообщили в группах АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева в «ВК».

Фото и видео: группа МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева в «ВК».