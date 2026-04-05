В Рязанской области 75-летний пенсионер вышел на реку Гусь и не вернулся

На поиски выехали два экипажа аварийно-спасательного центра «Салюс» и студенческого отряда РязГМУ. В работе были задействованы шесть дайверов. Искать пришлось в сложных условиях. Река разлилась из-за весеннего половодья, дно неровное, русло извилистое, а под водой — полная темнота. Поиски происходили при минусовой температуре. Несмотря на усилия спасателей, мужчину найти не удалось. Поисковые работы продолжат.

В Рязанской области спасатели искали 75-летнего мужчину, который вышел на лодке на реку Гусь и не вернулся. Об этом сообщили в группе ВКонтакте МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева.

