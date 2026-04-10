Зеленский отреагировал на объявленное Путиным пасхальное перемирие

Как написал Зеленский, Украина заявляла, что готова к зеркальным шагам. «Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно», — заверил глава киевского режима. Напомним, Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Российский лидер дал указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях, но быть готовыми отвечать противнику.

Владимир Зеленский отреагировал на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Пост об этом опубликован в соцсетях главы киевского режима.

Как написал Зеленский, Украина заявляла, что готова к зеркальным шагам.

«Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно», — заверил глава киевского режима.

Напомним, Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.

Российский лидер дал указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях, но быть готовыми отвечать противнику.