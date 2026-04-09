Путин объявил пасхальное перемирие

Пасхальное перемирие объявляется с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Путин отдал указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях, но быть готовыми отвечать противнику. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует примеру РФ с пасхальным перемирием, сообщили в Кремле.

