В Рязанской области разлившаяся Пра затопила пешеходную дорожку
Частично под водой оказалась пешеходная дорожка, соединяющая центр Спас-Клепиков и улицу Комсомольскую. Как рассказали местные жители, такого половодья, чтобы перелило этот тротуар, давно не происходило.
В Рязанской области разлившаяся река Пра затопила пешеходную дорожку. Об этом 10 апреля сообщил ИД «Пресса».
Напомним, Пра в Клепиковском округе вскрылась ото льда в конце марта.