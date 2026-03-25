Пра в Клепиковском округе вскрылась ото льда

Пра в Спас-Клепиках вскрылась ото льда. Отмечается, что местами ледовое покрытие еще сохранилось, а где-то его размывает течением. Со ссылкой на данные отдела по ГО и ЧС райадминистрации уточняется, что Клепиковский округ не попадает в зону подтопления в период весеннего половодья.