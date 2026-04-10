В России начали разрабатывать новый метод лечения рака крови

В России разрабатывают новый метод лечения рака крови с использованием донорских CAR-T-клеток. Об этом РИА Новости сообщила гендиректор НМИЦ гематологии Минздрава РФ Елена Паровичникова. По ее словам, речь идет об аллогенных CAR-T-клетках, которые получают от здоровых доноров, а не от самого пациента. Такой подход позволит отказаться от индивидуальной заготовки клеток для каждого больного.

В перспективе метод планируют применять при множественной миеломе и острых миелоидных лейкозах — одних из самых агрессивных заболеваний крови.

Ранее правительство расширило программу госгарантий, и теперь россияне смогут получать лечение с использованием отечественных онковакцин по ОМС.