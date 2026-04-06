Россияне смогут получать лечение онковакцинами по ОМС

Россияне смогут получать лечение с использованием российских онковакцин в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Правительство расширило программу государственных гарантий, и теперь пациенты смогут бесплатно проходить лечение с использованием персонализированных онковакцин, которые разрабатываются индивидуально под каждого пациента. Отмечается, что эти вакцины направлены на обучение иммунной системы бороться с опухолями.

Мишустин отметил, что по ОМС стало доступно лечение для пациентов с определенными заболеваниями крови, раком ряда внутренних органов, а также внедряется CAR-T клеточная терапия. Он подчеркнул, что включение новых подходов в систему ОМС позволит повысить эффективность помощи людям с тяжелыми заболеваниями.