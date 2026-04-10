В музее Рязани ко Дню космонавтики открыли выставку, подготовленную с помощью ИИ

В Цифровом музее на территории Рязанской ВДНХ открыли выставку «Рязань аэрокосмическая». Мероприятие состоялось в пятницу, 10 апреля, в рамках «Недели космоса» к 65-летию полета Юрия Гагарина. В основу выставки легли книги профессора и академика Бориса Родионова и члена областного клуба краеведов-исследователей Татьяны Мерзликиной. Их труд — «Рязань аэрокосмическая» — посвящен 82 заслуженным деятелям аэрокосмической отрасли, в том числе героям СССР, академикам, докторам наук, лауреатам различных премий. Возрастное ограничение — 0+.

В Цифровом музее на территории Рязанской ВДНХ открыли выставку «Рязань аэрокосмическая». Мероприятие состоялось в пятницу, 10 апреля, в рамках «Недели космоса» к 65-летию полета Юрия Гагарина.

В основу выставки легли книги профессора и академика Бориса Родионова и члена областного клуба краеведов-исследователей Татьяны Мерзликиной. Их труд — «Рязань аэрокосмическая» — посвящен 82 заслуженным деятелям аэрокосмической отрасли, в том числе героям СССР, академикам, докторам наук, лауреатам различных премий.

Как рассказал Борис Родионов, в 2026 году вышла еще одна книга, дополняющая «Рязань аэрокосмическую». В новое произведение — «Рязань в авиации и космонавтике» — включили информацию о более чем сотне рязанцев. Книгу раздали в школы Рязанской области и добавили на сайт музея имени Циолковского в Ижевском, поэтому с историей может ознакомиться любой желающий.

«Выставка построена частично на материалах книг в соответствии с той структурой, как в „Рязани в авиации и космонавтике“. Но она для молодых людей будет интересна чем? Эта выставка динамичная. Она интересная, цифровая и в краткой форме дает большой объем информации», — рассказала Татьяна Мерзликина.

Выставка разделена на шесть разных блоков, а экскурсию проводит не сам человек, а цифровой образ. В роли экскурсовода в день открытия, 10 апреля, выступил Борис Родионов. Он появился на подвижном экране, который перемещался от одного блока выставки к следующему. Борис Родионов рассказал, как Рязанская область связана с аэрокосмической отраслью, о наших известных земляках, достижениях и разработках.

Пока Борис Родионов рассказывает, на других экранах появляются разработанные дизайнерами с помощью технологий искусственного интеллекта «живые» изображения героев выставки. Они улыбаются, смеются, смотрят на посетителей и общаются друг с другом. «Ожили» с помощью ИИ не только люди, но и космические корабли.

Однако заведующий Цифровым музеем Владимир Крысанов отметил, что это только начало, а в дальнейшем выставку намерены расширять и модернизировать.

«Бесконечно можно перечислять имена наших рязанцев-земляков, которые внесли неоценимый вклад в развитие космической отрасли. И могу только призвать молодое поколение быть такими же любознательными, любопытными, не верить никогда в то, что есть что-то невозможное для человека», — выступила с речью министр культуры региона Екатерина Шуранова.

Напомним, ранее в Цифровом музее Рязани уже «оживал» Юрий Гагарин. В декабре 2025 года он «провел» церемонию бракосочетания Григория и Анастасии.

Возрастное ограничение — 0+.