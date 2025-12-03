В Рязани впервые церемонию бракосочетания «провел» Юрий Гагарин

В Рязани впервые церемонию бракосочетания «провел» Юрий Гагарин. На торжестве в среду, 3 декабря, присутствовала корреспондент РЗН. Инфо.

Заключение брака Григория и Анастасии состоялось в Цифровом музее в Рязанской ВДНХ, регистратором выступил Юрий Гагарин, которого оживили с помощью технологий искусственного интеллекта.

В Цифровом музее на экранах показали фотографии пары, а закадровый голос космонавта озвучил историю героев в хронологической последовательности. Выяснилось, что Григорий сделал предложение своей девушке в день ее рождения.

Пара отмечала праздник на природе. Когда стало прохладно, Анастасия попросила кофту у Григория, но неожиданно получила отказ. Ведь именно в кармане этой одежды находилось помолвочное кольцо. Позже Григорий сделал предложение, на которое получил «Да!».

Новоиспеченные молодожены Григорий и Анастасия Чумаковы сообщили, что идею пожениться с помощью искусственного интеллекта им предложили в учреждении «Сервис-ЗАГС». Представители организации связались с парой и рассказали о таком необычном формате церемонии. Молодожены могли выбрать в качестве регистратора любого человека или персонажа на свой вкус.

«Думали, кого выбрать и решили, что отлично подойдет национальный всесоюзный герой Юрий Гагарин, который был первым космонавтом. Мы тоже первые электронные брачующиеся. Он нам нравится, замечательный человек. Получилось хорошо, достаточно быстро, организованно», — поделился Григорий.

Заведующий Цифровым музеем Владимир Крысанов объяснил, в учреждении имеются необходимые возможности для трансляции разных тематик бракосочетания с использованием ИИ. Он также заявил, что музей с удовольствием станет площадкой регистрации пар. При этом отмечается, что генерацией образа Юрия Гагарина занимался технический специалист «Сервис-ЗАГС».

Чумаковы отметили, что остались довольны церемонией. Детали торжества они заранее с ГБУ «Сервис-ЗАГС» не обговаривали, поэтому многое стало сюрпризом. Пара лишь предоставила фотографии и свою историю.

Также оказалось, что о регистрации брака не знал никто из близких. Григорий и Анастасия решили провести этот день наедине и посвятить его друг другу.

«Мы женим на льду, воздушном шаре или земле. Сейчас мы решили, что преодолеем пространство и время и соединим возможности искусственного интеллекта и церемонию бракосочетания. Мы за все новое, потому что в век индивидуальности пары хотят, чтобы заключение их союза не было похоже на другие», — заявила директор ГБУ РО «Сервис-ЗАГС» Антонина Всемирнова.

Напомним, в Рязани действуют 23 дополнительные локации для регистрации брака. Полный список опубликовали в официальном постановлении главного управления ЗАГС. В перечень вошли музеи, театры, спортивные комплексы, парки.