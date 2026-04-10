Синоптик объяснил резкие перепады температур весной

Резкие перепады температур весной 2026 года связаны с вторжением арктического воздуха. Об этом 360.ru сообщил метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, холод принес циклон с акватории Баренцева и Карского морей, и «клин холода» распространился почти до Черноземья. В ближайшие дни его сменит теплый атмосферный фронт.

Синоптик добавил, что затем погода станет менее облачной, а солнечная активность усилится, из-за чего возрастут суточные колебания температур.

Ранее в Рязанской области прошли снегопады, а МЧС предупреждало рязанцев об усилении ветра.