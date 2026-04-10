На ремонт трассы М5 «Урал» в Рязанской области выделили 900 млн рублей

Согласно документам, обустроить выравнивающие слои необходимо на следующих участках: км 202+690 — км 210+000 (прямое направление), км 202+690 — км 210+000 (обратное направление), км 210+000 — км 221+900 (прямое направление), км 384+000 — км 401+380. Подрядчик должен выполнить подготовительные работы, геодезическую съемку, очистить дорогу от пыли и грязи поливомоечными машинами или сжатым воздухом, просушить ее и обработать, произвести фрезерование. На трассе обустроят выравнивающие слои из асфальтобетонной смеси и верхнее покрытие шириной в пять сантиметров. Срок выполнения — с 15 мая 2027 года по 31 августа 2027 года. Заказчиком выступило ФКУ «Поволжуправтодор».

На содержание дороги и устройство слоев износа М5 «Урал» в Рязанской области выделили 874 миллиона 283 тысячи 138 рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документам, обустроить выравнивающие слои необходимо на следующих участках: км 202+690 — км 210+000 (прямое направление), км 202+690 — км 210+000 (обратное направление), км 210+000 — км 221+900 (прямое направление), км 384+000 — км 401+380.

Подрядчик должен выполнить подготовительные работы, геодезическую съемку, очистить дорогу от пыли и грязи поливомоечными машинами или сжатым воздухом, просушить ее и обработать, произвести фрезерование. На трассе обустроят выравнивающие слои из асфальтобетонной смеси и верхнее покрытие шириной в пять сантиметров.

Работы выполнят с целью повышение безопасности дорожного движения и улучшения потребительских свойств дороги.

Срок выполнения — с 15 мая 2027 года по 31 августа 2027 года.

Источник финансирования — средства федерального бюджета.

Заказчиком выступило ФКУ «Поволжуправтодор».

Ранее стало известно, что на участке трассы М5 под Рязанью установили новые камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Они появились на дороге от Турлатова до Кириц.