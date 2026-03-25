На участке трассы М5 под Рязанью установили новые камеры

На участке трассы М5 от Турлатово до села Кирицы установили новые камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили местные жители в группе «ПУРВ — Подслушано у рязанских водителей».

По словам водителей, камеры расположены в следующих местах по направлению в область:

После АЗС «Газпромнефть» в поселке Листвянка. После надземного пешеходного моста в поселке Листвянка. Перед участком для разворота после поселка Листвянка. После моста над железной дорогой в районе поворота на Болошнево. В районе выезда с АЗС «Лукойл». Перед поворотом на Ушаково. Напротив АЗС «Газпромнефть» на 231 км трассы М5 «Урал». Перед поворотом на Истье.

Еще одна камера установлена перед участком для разворота перед поселком Листвянка по направлению в Рязань.

Водителей просят учитывать эту информацию и соблюдать правила дорожного движения.