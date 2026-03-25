На участке трассы М5 под Рязанью установили новые камеры
На участке трассы М5 от Турлатово до села Кирицы установили новые камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили местные жители в группе «ПУРВ — Подслушано у рязанских водителей».
По словам водителей, камеры расположены в следующих местах по направлению в область:
- После АЗС «Газпромнефть» в поселке Листвянка.
- После надземного пешеходного моста в поселке Листвянка.
- Перед участком для разворота после поселка Листвянка.
- После моста над железной дорогой в районе поворота на Болошнево.
- В районе выезда с АЗС «Лукойл».
- Перед поворотом на Ушаково.
- Напротив АЗС «Газпромнефть» на 231 км трассы М5 «Урал».
- Перед поворотом на Истье.
Еще одна камера установлена перед участком для разворота перед поселком Листвянка по направлению в Рязань.
Водителей просят учитывать эту информацию и соблюдать правила дорожного движения.