Мэрия: упавшие в котлован в ЦПКиО дети проникли на стройплощадку, несмотря на запрет

Упавшие в котлован в ЦПКиО дети проникли на стройплощадку, несмотря на запрет. Об этом сообщает мэрия.

Напомним, инцидент произошел вечером 9 апреля в районе улицы Братиславской в парке ЦПКиО. По данным администрации, двое детей 2011 и 2013 г. р. проникли на территорию строительной площадки и попали в котлован.

На месте работали экстренные службы — спасатели и бригада скорой помощи. Детей доставили в ОДКБ. Они не получили серьезных травм, диагностировано легкое переохлаждение. Состояние подростков стабильно.

В мэрии заявили, что территория, на которой ведутся строительные работы в парке, огорожена: используется 3D‑сетка с предупредительными баннерами. Вход на участок производства работ строго запрещен.

Проводится проверка обстоятельств случившегося.

Рязанцев призвали усилить контроль за детьми во время прогулок и обращать особое внимание на предупреждающие знаки и ограждения в зонах проведения строительных работ.

Отмечается, что в школах будут проведены профилактические беседы о правилах безопасного поведения вблизи строительных площадок и в общественных местах.

Прокуратура также организовала проверку.