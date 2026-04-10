Мэрия: упавшие в котлован в ЦПКиО дети проникли на стройплощадку, несмотря на запрет

Упавшие в котлован в ЦПКиО дети проникли на стройплощадку, несмотря на запрет. Об этом сообщает мэрия.
Напомним, инцидент произошел вечером 9 апреля в районе улицы Братиславской в парке ЦПКиО. По данным администрации, двое детей 2011 и 2013 г. р. проникли на территорию строительной площадки и попали в котлован.
На месте работали экстренные службы — спасатели и бригада скорой помощи. Детей доставили в ОДКБ. Они не получили серьезных травм, диагностировано легкое переохлаждение. Состояние подростков стабильно.
В мэрии заявили, что территория, на которой ведутся строительные работы в парке, огорожена: используется 3D‑сетка с предупредительными баннерами. Вход на участок производства работ строго запрещен.
Проводится проверка обстоятельств случившегося.
Рязанцев призвали усилить контроль за детьми во время прогулок и обращать особое внимание на предупреждающие знаки и ограждения в зонах проведения строительных работ.
Отмечается, что в школах будут проведены профилактические беседы о правилах безопасного поведения вблизи строительных площадок и в общественных местах.
Прокуратура также организовала проверку.