В Рязани двое детей упали в котлован

Инцидент произошел вечером 9 апреля в ЦПКиО. По словам очевидцев, двое детей 12-ти и 14-ти лет упали в котлован с глиной на участке благоустройства парка. «Один выбрался сам, а вот для вызволения второго вызывали МЧС», — рассказали рязанцы. Официальной информации о происшествии нет.

В Рязани двое детей упали в котлован. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

