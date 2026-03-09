В Рязанской области за год на 16% выросло число студенческих семей

В Рязанской области число студенческих семей в 2025 году выросло на 16% по сравнению с 2024-м. Об этом в интервью ТКР заявил министр труда и социальной защиты населения в регионе Андрей Кричинский.

Кроме того, по его словам, в 2025 году кратно увеличилось число детей, которые воспитываются в студенческих семьях.

Тенденцию Кричинский связал с существующими мерами поддержки и внедрением в Рязанской области демографического стандарта, к которому подключены пять вузов.

В качестве лидера собеседник телеканала назвал РязГМУ, где открылся первый студенческий демографический центр, куда можно обратиться за информацией о мерах поддержки.

Помимо этого, Кричинский указал, что в одном из вузов планируют открыть пеленальную комнату.

Фото: скриншот из выпуска ТКР.