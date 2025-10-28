В Рязанской области увеличили размер выплат беременным студенткам

Единовременная выплата рязанке, обучающейся очно, при постановке на учет по беременности увеличится на 20 тысяч и составит 120 тысяч рублей. При этом в документе отмечается, что денежные средства могут получить и те девушки, которые учатся за пределами Рязанской области. Согласно документу, увеличили также выплаты при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье с 300 тысяч рублей до 350. Закон вступил в силу.

В Рязанской области увеличили размер выплат беременным студенткам. Соответствующие изменения содержатся в новой редакции закона региона.

Единовременная выплата рязанке, обучающейся очно, при постановке на учет по беременности увеличится на 20 тысяч и составит 120 тысяч рублей. При этом в документе отмечается, что денежные средства могут получить и те девушки, которые учатся за пределами Рязанской области.

Согласно документу, увеличили также выплаты при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье с 300 тысяч рублей до 350.

Закон вступил в силу.

Ранее стало известно, что в Рязанской области планируют увеличить выплаты беременным студенткам и молодым семьям.