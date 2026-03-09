В многоквартирном доме в Рязанской области произошел пожар, есть пострадавший

Пожар в многоквартирном доме в поселке Октябрьский Михайловского округа произошел 9 марта. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 15:53. Огнем поврежден санузел. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Отмечается, что есть пострадавший, информация о нем уточняется. На тушение выезжали шесть человек и две спецмашины.

