В многоквартирном доме в Рязанской области произошел пожар, есть пострадавший
Пожар в многоквартирном доме в поселке Октябрьский Михайловского округа произошел 9 марта. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 15:53. Огнем поврежден санузел. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Отмечается, что есть пострадавший, информация о нем уточняется. На тушение выезжали шесть человек и две спецмашины.
