Рязанцам рассказали о погоде 10 марта

В области будет облачно, с прояснениями. Временами ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (снег, морось). На дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер будет юго-восточный, с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит −9…−4°С. Местами столбики термометров опустятся до -13°С. Днём ожидается +1…+6°С.