В области будет облачно, с прояснениями. Временами ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (снег, морось). На дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер будет юго-восточный, с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит −9…−4°С. Местами столбики термометров опустятся до -13°С. Днём ожидается +1…+6°С.

Рязанцам рассказали о погоде 10 марта. Соответствующая информация опубликована на сайте ГУ МЧС по региону.

В области будет облачно, с прояснениями. Временами ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (снег, морось). На дорогах прогнозируют гололедицу.

Ветер будет юго-восточный, с переходом на западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит −9…−4°С. Местами столбики термометров опустятся до -13°С. Днём — +1…+6°С.

Ранее рязанцам рассказали, что 10 марта ожидается «первая проба так называемой метеорологической весны»: среднесуточная температура воздуха будет держаться выше нуля градусов.