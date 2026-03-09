Рязань
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
Вчера 16:33
875
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 050
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
761
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 967
Синоптик назвал дату начала метеорологической весны в Рязанской области
Синоптик Евгений Тишковец назвал дату начала метеорологической весны в Рязанской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, 10 марта ожидается «первая проба так называемой метеорологической весны»: среднесуточная температура воздуха будет держаться выше нуля градусов.

Тишковец отметил, что это ускорит процесс снеготаяния.