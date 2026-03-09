Синоптик назвал дату начала метеорологической весны в Рязанской области

Синоптик Евгений Тишковец назвал дату начала метеорологической весны в Рязанской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, 10 марта ожидается «первая проба так называемой метеорологической весны»: среднесуточная температура воздуха будет держаться выше нуля градусов.

Тишковец отметил, что это ускорит процесс снеготаяния.