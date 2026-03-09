На рязанской дороге еще один автомобиль опрокинулся на крышу
По словам очевидцев, авария случилась 9 марта около НИТИ на проезде Яблочкова. На опубликованных кадрах видно, что на крышу опрокинулась «Ауди». Согласно «Яндекс Картам», движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших не поступало.
На рязанской дороге еще один автомобиль опрокинулся на крышу. Пост об этом опубликован в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась 9 марта около НИТИ на проезде Яблочкова. На опубликованных кадрах видно, что на крышу опрокинулась «Ауди».
Согласно «Яндекс Картам», движение на участке дороги затруднено.
Данных о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.
Ранее в Рыбном на крышу перевернулась легковушка.