На рязанской дороге еще один автомобиль опрокинулся на крышу

По словам очевидцев, авария случилась 9 марта около НИТИ на проезде Яблочкова. На опубликованных кадрах видно, что на крышу опрокинулась «Ауди». Согласно «Яндекс Картам», движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших не поступало.

Согласно «Яндекс Картам», движение на участке дороги затруднено.

Данных о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.

Ранее в Рыбном на крышу перевернулась легковушка.