В Рязанской области перевернулась легковушка
ДТП произошло утром 9 марта на улице Прогресса в Рыбном. Отмечается, что на проезжей части на крышу перевернулся автомобиль. На месте происшествия движение транспорта было затруднено. Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.
Фото взято с сайта Rybnoe.net.