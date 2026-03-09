В Рязанской области перевернулась легковушка

ДТП произошло утром 9 марта на улице Прогресса в Рыбном. Отмечается, что на проезжей части на крышу перевернулся автомобиль. На месте происшествия движение транспорта было затруднено. Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.