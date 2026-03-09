Бастрыкин запросил доклад после обрушения крыши дома в Рязанской области

Речь идет о многоквартирном доме на улице Восточной в Касимове. Отмечается, что более 25 лет капитальный ремонт здания 1993 года постройки не проводился, запланированные на 2020-2022 годы работы перенесены на 2030 год. Квартиры и чердак стали затапливаться из-за протечек крыши, указано в публикации. Кроме того, в марте 2026 года из-за ненадлежащей расчистки крыши от снега и деформации перекрытий обрушилась кровля. Отмечается, что обращения в компетентные органы результатов не принесли. СУ СКР по Рязанской области возбудило уголовное дело.

Бастрыкин затребовал у руководителя регионального следкома Олега Васильева доклад о результатах расследования.

Напомним, обрушение крыши произошло 1 марта. Сообщалось, что УК предложила жильцам самим собрать средства на ремонт или обратиться в администрацию.

Фото: «62ИНФО».