Еще одна крыша обвалилась в многоквартирном доме в Рязанской области. Об этом сообщило издание «62ИНФО».

Из-за обильного снегопада пострадал дом на Восточной улице еще 1 марта. В прошлом месяце жильцы заметили протечки на чердаке и 16 февраля попросили управляющую компанию очистить крышу. Рабочие убрали обломки, но защита не была обеспечена, и вода проникла в квартиры. На третий день участок накрыли пленкой.

В свою очередь, УК предложила жильцам самим собрать средства на ремонт или обратиться в администрацию. Вопрос восстановления крыши остается нерешенным, а весенние дожди и талый снег продолжают наносят ущерб дому.

