Активист рассказал, как можно улучшить работу общественного транспорта в Рязани

Председатель АНО «Городское пространство», директор музея «Дом транспорта Рязани» Сергей Чернышов рассказал, как можно улучшить работу общественного транспорта в Рязани. Об этом он сообщил в интервью «Рязанским ведомостям».
Сергей Чернышов выразил мнение, что в вечерние часы трудно уехать даже из центра города из-за «катастрофической» нехватки водителей. Он объяснил, что раньше были двухсменные графики. Сейчас водителей мало, а оставшиеся предпочитают работать по 12 часов, чтобы заработать больше.
«На линии выходят в шесть утра и заканчивают к семи вечера. На мой взгляд, нужно возвращаться к классической двухсменке. Но для этого требуются кадры», — сказал собеседник газеты.
Он добавил, что у коммерческих перевозчиков сложилась более сложная ситуация. У них долгое время не было четких ограничений по графику. Водители могли выехать в шесть утра и работать, пока есть силы.
«Не осталось сил к девяти вечера — поехал в гараж. Вот и весь график на нерегулируемом тарифе», — уточнил Сергей Чернышов.
Он также отметил, что транспорт не следует по расписанию зачастую из-за того, что на многих маршрутах действует нерегулируемый тариф. К частникам нельзя применить санкции за срыв графика, а расписание, по словам собеседника газеты, часто составляется формально, без учета реальных возможностей перевозчиков.
Сергей Чернышов озвучил три главных шага, которые, по мнению общественников, нужно сделать для улучшения работы пассажирского транспорта:
- Собрать представителей власти, муниципальных и частных перевозчиков, пассажиров, которые озвучат свои предложения и найдут компромиссы.
- Навести порядок с навигацией и информированием. Своевременно чинить ГЛОНАСС и продублировать эту информацию на остановках. Создать понятные и актуальные стенды.
- Оценить преимущества и недостатки тех возможностей, которые предоставляет с 2027 года регионам 33-ФЗ. Как отметил Сергей Чернышов, закон наделяет субъекты правом брать под контроль муниципальный транспорт. У области появится больше финансовых возможностей. К тому же, по мнению активиста, это позволит лучше увязать городские и пригородные перевозки.
Ранее в мэрии объясняли, что транспорт не ходит по расписанию из-за нехватки водителей и из-за того, что часть машин находится в ремонте.