Активист рассказал, как можно улучшить работу общественного транспорта в Рязани

Сергей Чернышов выразил мнение, что в вечерние часы трудно уехать даже из центра города из-за «катастрофической» нехватки водителей. Он объяснил, что раньше были двухсменные графики. Сейчас водителей мало, а оставшиеся предпочитают работать по 12 часов, чтобы заработать больше.

«На линии выходят в шесть утра и заканчивают к семи вечера. На мой взгляд, нужно возвращаться к классической двухсменке. Но для этого требуются кадры», — сказал собеседник газеты.

Он добавил, что у коммерческих перевозчиков сложилась более сложная ситуация. У них долгое время не было четких ограничений по графику. Водители могли выехать в шесть утра и работать, пока есть силы.

«Не осталось сил к девяти вечера — поехал в гараж. Вот и весь график на нерегулируемом тарифе», — уточнил Сергей Чернышов.

Он также отметил, что транспорт не следует по расписанию зачастую из-за того, что на многих маршрутах действует нерегулируемый тариф. К частникам нельзя применить санкции за срыв графика, а расписание, по словам собеседника газеты, часто составляется формально, без учета реальных возможностей перевозчиков.

Собрать представителей власти, муниципальных и частных перевозчиков, пассажиров, которые озвучат свои предложения и найдут компромиссы. Навести порядок с навигацией и информированием. Своевременно чинить ГЛОНАСС и продублировать эту информацию на остановках. Создать понятные и актуальные стенды. Оценить преимущества и недостатки тех возможностей, которые предоставляет с 2027 года регионам 33-ФЗ. Как отметил Сергей Чернышов, закон наделяет субъекты правом брать под контроль муниципальный транспорт. У области появится больше финансовых возможностей. К тому же, по мнению активиста, это позволит лучше увязать городские и пригородные перевозки.

Ранее в мэрии объясняли, что транспорт не ходит по расписанию из-за нехватки водителей и из-за того, что часть машин находится в ремонте.