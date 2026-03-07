В Рязанской области уничтожили девять БПЛА, повреждена крыша частного дома
Отмечается, что по предварительной информации, пострадавших нет. «Повреждена кровля частного дома. На месте работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб», — написал Малков. Он также призвал не приближаться к обломкам БПЛА. Следует позвонить по номеру 112.
В Рязанской области уничтожили девять БПЛА, повреждена крыша частного дома. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор региона Павел Малков.
Отмечается, что по предварительной информации, пострадавших нет.
«Повреждена кровля частного дома. На месте работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб», — написал Малков.
Он также призвал не приближаться к обломкам БПЛА. Следует позвонить по номеру 112.
Напомним, ночью в Рязанской области действовала беспилотная опасность.