В Рязанской области уничтожили девять БПЛА, повреждена крыша частного дома

В Рязанской области уничтожили девять БПЛА, повреждена крыша частного дома. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор региона Павел Малков.

Отмечается, что по предварительной информации, пострадавших нет.

«Повреждена кровля частного дома. На месте работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб», — написал Малков.

Он также призвал не приближаться к обломкам БПЛА. Следует позвонить по номеру 112.

Напомним, ночью в Рязанской области действовала беспилотная опасность.