Ночью в Рязанской области действовала беспилотная опасность
Угрозу атаки БПЛА объявили в 00:25. Жителей призывали избегать открытых участков, и не подходить к окнам. Беспилотная опасность перестала действовать в 05:59.
Ночью в Рязанской области действовала беспилотная опасность. Соответсвующие СМС присылали рязанцам РСЧС 7 марта.
Угрозу атаки БПЛА объявили в 00:25. Жителей призывали избегать открытых участков, и не подходить к окнам.
Беспилотная опасность перестала действовать в 05:59.
Позднее губернатор Павел Малков рассказал, что в Рязанской области уничтожили девять БПЛА, повреждена крыша частного дома.