В прошедшую ночь над регионами России сбили 124 украинских беспилотника

По данным МО РФ, 29 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 15 БПЛА — над территорией Орловской области, 11 БПЛА — над территорией Белгородской области, девять беспилотников сбили над Рязанской областью, восемь БПЛА — над территорией Калужской области. Еще семь беспилотников сбили в Воронежской области, по шесть над Курской, Ростовской и Волгоградской областями, а также в Республике Крым, по пять БПЛА уничтожили в Тульской и Самарской областях, по три — над территорией Липецкой области и Московского региона (в том числе один БПЛА, летевший на Москву), по два беспилотника сбили над Саратовской и Ульяновской областями, а также один БПЛА уничтожили в Ивановской области.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ранее губернатор Рязанской области рассказал о повреждениях от ночной атаки БПЛА в регионе.