Рязанец вернулся из украинского плена, он был без вести пропавшим с 2024 года

В ходе обмена военнопленными в формате 300×300 на родину вернулся Алексей, житель Сапожковского района Рязанской области, отметила Епихина. Алексей последний раз выходил на связь в сентябре 2024 года. С тех пор он числился пропавшим без вести. Подтвержденных данных о том, что он находится в плену, не было. «Сегодня Алексей лично позвонил маме. Сообщил, что он дома, и поздравил ее с наступающим праздником. Родные и близкие рады возвращению земляка и благодарят всех, кто не терял надежды», — написала омбудсмен.