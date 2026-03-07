Рязанец вернулся из украинского плена, он был без вести пропавшим с 2024 года

Рязанец вернулся из украинского плена, он числился без вести пропавшим с 2024 года. Об этом сообщила рязанский омбудсмен по делам человека Наталья Епихина 7 марта.
В ходе обмена военнопленными в формате 300×300 на родину вернулся Алексей, житель Сапожковского района Рязанской области, отметила Епихина.
Алексей последний раз выходил на связь в сентябре 2024 года. С тех пор он числился пропавшим без вести. Подтвержденных данных о том, что он находится в плену, не было.
«Сегодня Алексей лично позвонил маме. Сообщил, что он дома, и поздравил ее с наступающим праздником. Родные и близкие рады возвращению земляка и благодарят всех, кто не терял надежды», — написала омбудсмен.
Как сообщили в Министерстве обороны 6 марта, в результате обмена на подконтрольную Киеву территорию вернулись 300 российских военнослужащих, а в ответ Украина передала 300 военнопленных из своих рядов.
Фото — Telegram-канал Натальи Епихиной.