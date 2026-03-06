Россия и Украина обменяли еще по 300 военнопленных

В рамках второго этапа обмена пленными по схеме «500 на 500» Россия и Украина провели обмен 300 военнослужащими с каждой стороны. Как сообщило Министерство обороны, в результате обмена на подконтрольную Киеву территорию вернулись 300 российских военнослужащих, а в ответ Украина передала 300 военнопленных из своих рядов. На данный момент российские военные находятся в Белоруссии, где им предоставляют необходимую медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем их вернут в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

В рамках второго этапа обмена пленными по схеме «500 на 500» Россия и Украина провели обмен 300 военнослужащими с каждой стороны.

Напомним, первый обмен 200 на 200 человек состоялся накануне.

Как сообщило Министерство обороны, в результате обмена на подконтрольную Киеву территорию вернулись 300 российских военнослужащих, а в ответ Украина передала 300 военнопленных из своих рядов.

На данный момент российские военные находятся в Белоруссии, где им предоставляют необходимую медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем их вернут в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости.