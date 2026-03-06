В Рязанской области осудят узбекистанца за попытку дачи взятки инспектору ДПС

По данным следствия, в январе 2026 года мужчина попытался передать инспектору ДПС 15 тысяч рублей с целью избежать административной ответственности за нарушение правил пребывания в России. Однако сотрудник полиции отказался от получения взятки и сообщил о происшествии в компетентные органы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, уголовное дело направили в Шацкий районный суд Рязанской области для дальнейшего рассмотрения.

Прокурор Шацкого района утвердил обвинительное заключение в отношении 40-летнего гражданина Республики Узбекистан, который обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу.

