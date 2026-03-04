В Рязанской области мигрант пытался дать взятку сотруднику ДПС

По данным следствия, в январе 2026 года 40-летний гражданин Республики Узбекистан пытался передать сотруднику ДПС 15 тысяч рублей. Отмечается, что так мужчина пытался уйти от административной ответственности за нарушение правил пребывания в РФ. Полицейский от взятки отказался и сообщил о происшествии в дежурную часть. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Шацкий районный суд.

