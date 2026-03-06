В России предложили компенсировать утильсбор за машины многодетным родителям

Отмечается, что льготой смогут воспользоваться семьи, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 или до 23 лет, при условии, что они учатся на очной форме в образовательных учреждениях. Подчеркивается, что для многодетных семей автомобиль не является роскошью, а часто представляет собой насущную необходимость для ежедневных поездок с детьми.

В России предложили компенсировать многодетным родителям суммы утилизационного сбора, уплаченного при покупке автомобиля. Как сообщает «Прайм», законопроект уже направлен в кабинет министров.

Отмечается, что льготой смогут воспользоваться семьи, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 или до 23 лет, при условии, что они учатся на очной форме в образовательных учреждениях.

Подчеркивается, что для многодетных семей автомобиль не является роскошью, а часто представляет собой насущную необходимость для ежедневных поездок с детьми.

Ранее сообщалось, что Минпромторг планирует ужесточить правила расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС.