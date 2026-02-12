В России могут изменить правила расчета утильсбора на иномарки

Минпромторг РФ предложил ужесточить начисление утильсбора на автомобили из стран ЕАЭС. Законопроект уже направлен в Правительство РФ. Если его примут, с 1 апреля 2026 года стоимость машин из Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии вырастет. Сейчас утильсбор не взимается при ввозе авто через таможенный приходной ордер (ТПО) для личного пользования, но при перепродаже и оформлении по таможенной декларации сбор взимают полностью. Новый закон предлагает уравнять ставки — утильсбор будет начисляться в полном объеме на все ввозимые авто вне зависимости от цели.

Минпромторг России предложил ужесточить систему начисления утильсбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС, сообщает auto.ru.

Законопроект уже направлен на рассмотрение в Правительство РФ, и в случае его принятия стоимость автомобилей из Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии может существенно вырасти с 1 апреля 2026 года.

В настоящее время для физических лиц, которые ввозят иномарки для личного пользования через таможенный приходной ордер (ТПО), утильсбор не взимается. Однако при ввозе автомобилей для перепродажи и оформлении по таможенной декларации сбор начисляется в полном объеме.

Новый законопроект направлен на устранение этой разницы, предлагая распространить полную ставку утильсбора на все ввозимые автомобили, независимо от цели их использования.

Отмечается, что так схемы ввоза через ТПО, позволяющие экономить значительные суммы, могут стать неэффективными. Участники рынка предупреждают, что уравнивание ставок может привести к удорожанию автомобилей из ЕАЭС до уровня «серых» дилерских поставок, что в конечном итоге отразится на ценах для конечных покупателей.