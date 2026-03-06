Шесть корпусов колледжей отремонтируют в Рязанской области
В 2025 году в Рязани отремонтировали колледж электроники. В этом году работы пройдут в двух корпусах политехнического и технологического колледжей, а также в колледже имени Н. Н. Комарова.
Шесть корпусов колледжей отремонтируют в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.
