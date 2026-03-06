Рязань
Рязанский СК возбудил дело по факту падения на мужчину наледи с крыши здания
Напомним, что это не единственный такой случай: глыбы льда и снега обрушились также и на 27-летнюю рязанку. Позже прокуратура организовала проверку этого инцидента.