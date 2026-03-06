Рязанский СК возбудил дело по факту падения на мужчину наледи с крыши здания

По данным следствия, на Первомайском проспекте, 39/2, наледь упала с крыши, пострадал мужчина 1961 г. р. Он получил травмы на тротуаре и обратился за медпомощью. Расследуются действия по очистке кровли от снега и наледи, которые могут повлечь юридическую ответственность. Осмотрен место происшествия, допрошены свидетели, продолжается выяснение обстоятельств.

В Рязани СК России возбудил уголовное дело по факту падения льда с крыши, травмировавшего мужчину. Дело возбуждено по статье о предоставлении услуг, не соответствующих нормам безопасности для жизни и здоровья.

Напомним, что это не единственный такой случай: глыбы льда и снега обрушились также и на 27-летнюю рязанку. Позже прокуратура организовала проверку этого инцидента.