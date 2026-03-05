Прокуратура проверит инцидент с падением глыбы льда на пенсионера в Рязани

Глава надзорного ведомства Дмитрий Коданёв поручил прокурору Железнодорожного района провести расследование инцидента. По предварительным данным, мужчина пострадал в результате падения снега и льда с крыши дома № 39/2 по Первомайскому проспекту. В результате инцидента он был вынужден обратиться за медицинской помощью. В связи с произошедшим прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для принятия решения о возможном уголовном преследовании виновных лиц, в соответствии с частью 37 УПК РФ.

Прокуратура организовала проверку после появления в социальных сетях и СМИ информации о получении телесных повреждений 65-летним жителем Рязани.

Глава надзорного ведомства Дмитрий Коданёв поручил прокурору Железнодорожного района провести расследование инцидента.

По предварительным данным, мужчина пострадал в результате падения снега и льда с крыши дома № 39/2 по Первомайскому проспекту. В результате инцидента он был вынужден обратиться за медицинской помощью.

В связи с произошедшим прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для принятия решения о возможном уголовном преследовании виновных лиц, в соответствии с частью 37 УПК РФ.

Напомним, что это не единственный такой случай: глыбы льда и снега обрушились также и на 27-летнюю рязанку. Позже прокуратура организовала проверку этого инцидента.