Экс-губернатору Рязанской области Любимову вновь продлили содержание в СИЗО

Экс-губернатору Рязанской области Николаю Любимову вновь продлили содержание под стражей. Соответствующая информация размещена в картотеке дела Московского городского суда.
Ходатайство о продлении содержания в следственном изоляторе удовлетворено.
В пресс-службе суда сообщили редакции РЗН. Инфо, что срок содержания в СИЗО продлили до 11 мая 2026 года.
Решение может быть обжаловано.
Напомним, бывший губернатор Рязанской области и сенатор Николай Любимов стал фигурантом уголовного дела о коррупции, ему предъявлены обвинения в получении взяток на общую сумму более 270 миллионов рублей. Как сообщалось ранее, по данным следствия, одна из взяток в размере 252 миллионов рублей получена за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство. Кроме того, Любимов получил еще две взятки за содействие в заключении государственных на поставку медоборудования.
