Экс-губернатору Рязанской области Любимову вновь продлили содержание в СИЗО

В пресс-службе суда сообщили редакции РЗН. Инфо, что срок содержания в СИЗО продлили до 11 мая 2026 года. Напомним, бывший губернатор Рязанской области и сенатор Николай Любимов стал фигурантом уголовного дела о коррупции, ему предъявлены обвинения в получении взяток на общую сумму более 270 миллионов рублей. Как сообщалось ранее, по данным следствия, одна из взяток в размере 252 миллионов рублей получена за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство. Кроме того, Любимов получил еще две взятки за содействие в заключении государственных на поставку медоборудования.

Ходатайство о продлении содержания в следственном изоляторе удовлетворено.

В пресс-службе суда сообщили редакции РЗН. Инфо, что срок содержания в СИЗО продлили до 11 мая 2026 года.

Решение может быть обжаловано.

