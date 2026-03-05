Власти прокомментировали обрушение крыши жилого дома в Милославском округе

Власти прокомментировали обрушение крыши многоквартирного аварийного дома в поселке Центральный. Комментарий Милославского округа опубликовали под постами губернатора Павла Малкова. Последствия пообещали ликвидировать сегодня же. В комментарии сообщили, что часть дома, где произошло обрушение, обесточили. В доме на данный момент проживает две семьи. «К счастью, обрушение крыши произошло в той части дома, где никто не проживает. Дом действительно признан аварийным, и он должен был попасть в новую программу по переселению. К сожалению, по независящим от нас причинам, еще не закончилось переселение, которое было запланировано до 2025 года. Поэтому новую программу пока не разрабатывали», — подчеркнули в Милославском округе.

«Согласны, что ситуация неприятная, непростая. Сегодня ликвидируем последствия», — написали в ведомстве.

Напомним, крыша «с ужасным грохотом обвалилась» 4 марта около трех дня. На фото можно увидеть серьезные повреждения кровли.

Фото: Милославский округ.