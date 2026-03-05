В Рязанской области обвалилась крыша многоквартирного дома
В Милославском районе обвалилась крыша многоквартирного дома. Инцидент произошел на улице Октябрьской рабочего поселка Центральный, сообщил рязанец в соцсетях. Крыша «с ужасным грохотом обвалилась» 4 марта около трех дня. На фото можно увидеть серьезные повреждения кровли.
«Согласно документам, нас должны были расселить в декабре 2025 года. Дом газифицирован. По факту в доме проживают три семьи», — написал пользователь.
В региональном МЧС РЗН. Инфо сообщили, что информация об обрушении в управление не поступала.