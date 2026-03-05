Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
Птн, 06
-4°
Сбт, 07
ЦБ USD 77.8 0.19 05/03
ЦБ EUR 90.75 0.44 05/03
Нал. USD 79.00 / 78.64 05/03 13:55
Нал. EUR 91.66 / 92.47 05/03 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
37 минут назад
138
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
582
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 483
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
799
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области обвалилась крыша многоквартирного дома
В Милославском районе обвалилась крыша многоквартирного дома. Инцидент произошел на улице Октябрьской рабочего поселка Центральный, сообщил рязанец в соцсетях. Крыша «с ужасным грохотом обвалилась» 4 марта около трех дня. На фото можно увидеть серьезные повреждения кровли.

В Милославском районе обвалилась крыша многоквартирного дома. Инцидент произошел на улице Октябрьской рабочего поселка Центральный, сообщил рязанец в соцсетях.

Крыша «с ужасным грохотом обвалилась» 4 марта около трех дня. На фото можно увидеть серьезные повреждения кровли.

«Согласно документам, нас должны были расселить в декабре 2025 года. Дом газифицирован. По факту в доме проживают три семьи», — написал пользователь.

В региональном МЧС РЗН. Инфо сообщили, что информация об обрушении в управление не поступала.