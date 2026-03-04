Рязанцы рассказали о многоэтажке, в которой третий год протекает крыша

В рязанской многоэтажке по адресу ул. Есенина, д. 36 с лета 2023 года протекает крыша, из-за чего затапливает квартиры и подъезды. Жители жалуются на отклеивание обоев, трещины в стенах и появление плесени на лоджиях. УК «Центр» не провела полноценного ремонта, ограничиваясь укладкой пленок и предложением жильцам самим чистить крышу от снега. Собственники обращались в УК, Госжилинспекцию, администрацию и прокуратуру, но реакции мало — проверка только установила наличие трещин без оформления акта. В ответе ГЖИ отмечают ежегодные осмотры и ремонт кровли летом 2025 года, однако крыша продолжает протекать, из-за чего ремонт внутри квартир сейчас не имеет смысла.

В рязанской многоэтажке три года назад начала протекать крыша, проблему до сих пор не решили. Об этом местные жители рассказали РЗН. Инфо.

По словам рязанцев, в доме № 36 на улице Есенина затапливает квартиры и подъезды. Крыша в моногоэтажке начала протекать летом 2023 года. Жители отметили, что из-за воды и постоянной влажности в квартирах отклеиваются обои, а на голых стенах видны трещины.

«При оттепели и дождях заливает квартиры с потолка. Вместо хотя бы заплаток на кровле, на техническом этаже уложены пленки и сделан бассейн. Все плывут на улице, а мы скоро поплывем в квартире. УК „Центр“ предлагает самим залезть на крышу и чистить снег», — заявили рязанцы.

Жители для решения проблемы направили жалобы в управляющую компанию, Госжилинспекцию, горадминистрацию и прокуратуру.

«Мы вызвали представителей УК, чтобы проверили не едет ли несущая стена. Они поставили бумажные маяки, сказали следить и не заклеивать стену. Акта нам не предоставили, комментариев никаких не дали», — рассказали собственники.

Позже выяснилось, что трещина на стене есть и у соседей.

Кроме того, потолок в квартирах протекает не только в жилых комнатах, но и на лоджиях. Однако, по словам рязанцев, в УК заявили, что лоджии — зона ответственности собственников. В январе 2025 года там начала появляться плесень.

На одно из последних обращений собственников в ГЖИ ответили, что управляющая компания проводит ежегодный весенний и осенний осмотр общедомового имущества по улице Есенина, 36, а в июле 2025 года проводился ремонт кровли.

Рязанцы уточнили, что делать ремонт в квартире, пока протекает крыша, не имеет смысла из-за постоянной воды, влажности и плесени.

По открытым данным, двенадцатиэтажный дом № 36 на улице Есенина построили в 1977 году.

Ранее сообщалось, что одну из рязанских управляющих компаний накажут за протекание крыш многоквартирных домов на улице Сельских Строителей.