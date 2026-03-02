Рязанскую УК накажут за протечку крыш многоквартирных домов города
Госжилинспекция привлекла к ответственности рязанскую управляющую компанию ООО «Ремонтно-строительное управление № 2». Об этом сообщили в пресс-службе инспекции. Причина — протекание крыш многоквартирных домов № 1 и № 1 В на улице Сельских Строителей.
Госжилинспекция привлекла к ответственности рязанскую управляющую компанию ООО «Ремонтно-строительное управление № 2». Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.
Причина — протекание крыш многоквартирных домов № 1 и № 1 В на улице Сельских Строителей.